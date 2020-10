ZNA-ziekenhuizen stellen geplande niet-dringende operaties uit: “Maar altijd in overleg tussen arts en patiënt”

Antwerpen

De druk op de Antwerpse ziekenhuizen neemt verder toe, maar ZNA laat weten dat alle geplande operaties worden uitgevoerd. “Sommige niet-dringende nieuwe ingrepen plannen we niet in, wel altijd in overleg tussen arts en patiënt. Mensen hoeven dus niet zelf te bellen”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken.