ZNA Stuivenberg grijpt snel in: coronapatiënt zonder symptomen lag in gewone meerpersoonskamer PhT

21 juli 2020

21u57 2 Antwerpen De ziekenhuizen beginnen de effecten van de forse stijging van het aantal besmettingen in Antwerpen te voelen. Maandag moest ZNA Stuivenberg ingrijpen omdat een patiënt in een meerpersoonskamer positief had getest op corona. De man was een dag eerder via spoed opgenomen voor een andere pathologie en vertoonde toen geen symptomen.

Tom Van de Vreken, woordvoerder van de ZNA-ziekenhuizen, legt uit hoe een en ander is verlopen. “Zondag om 14.39 uur hebben we iemand opgenomen die via spoed was binnengekomen. Symptomen of klachten vertoonde die patiënt niet. Maar zoals de standaardprocedure het voorschrijft, is die persoon meteen getest op het coronavirus. Er was wel geen andere keuze dan een opname in een meerpersoonskamer. Alle eenpersoonskamers in ZNA Stuivenberg zijn bezet. Dat komt omdat na de eerste COVID-golf alles normaliseerde in de ziekenhuizen.”

Quarantaine

Maandag om 14 uur kwam het resultaat van de test: positief. Van de Vreken: “We hebben de patiënt meteen overgeplaatst naar een COVID-afdeling. De twee andere patiënten op de kamer hebben intussen negatief getest. Die test herhalen we binnen vijf dagen. Ze blijven nu twee weken in quarantaine: ofwel in het ziekenhuis of, na ontslag, thuis.”

Maskers

Van de Vreken beklemtoont dat ZNA alle mogelijke veiligheidsmaatregelen toepast: alle patiënten dragen een mondmasker, de bedden staan ver genoeg van elkaar en de kamers worden goed verlucht. “Om kruisbesmetting te voorkomen, dragen de twee andere patiënten dezelfde maskers als de verplegers. We verzorgen hen alsof ze positief zijn getest, al is daar momenteel geen aanwijzing voor.”