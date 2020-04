ZNA steekt helpende hand uit naar Antwerpse woonzorgcentra: “Aarzel niet om te komen aankloppen voor hulp” BJS

14 april 2020

17u45 2 Antwerpen De Antwerpse ziekenhuizengroep ZNA roept de woonzorgcentra uit de regio op om geen schroom te hebben om tijdens deze coronacrisis te komen aankloppen. ZNA wil helpen met onder meer het aanreiken van didactisch materiaal, apparatuur en beschermkledij. Ziekenhuispersoneel inzetten in de zorg is op dit moment minder evident. “De druk in de ziekenhuizen blijft groot.”

In de media duiken momenteel heel wat verhalen op van woonzorgcentra waar het coronavirus onverbiddelijk toeslaat. Die toestanden raken ook de directie en het personeel van ZNA. Zij roepen woonzorgcentra uit de regio op om geen schroom te hebben om te komen aankloppen voor hulp. In eerste instantie wordt gedacht aan de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen (tot 2004 de collega’s van het OCMW Antwerpen, red.) met wie reeds wordt samengewerkt en andere regionale woonzorgcentra waarmee reeds een band bestaat.

Vaak is het voldoende dat er iemand ter plaatse mee komt kijken en helpt zoeken hoe isolatie en cohortering kunnen toegepast worden Wim Van de Waeter

“Dit is een heel aparte situatie”, zegt Wim Van de Waeter, algemeen directeur patiëntenzorg van ZNA. “Medewerkers die in woonzorgcentra tewerkgesteld zijn, zijn vaak minder vertrouwd met de hygiëneregels voor zorg aan geïnfecteerde patiënten. Ziekenhuispersoneel is daarin wél geschoold en heeft nu zeker nog extra ervaring kunnen opdoen. ZNA kan wie daarom vraagt helpen met didactisch materiaal en kennisoverdracht, onder welke vorm ook. Vaak is het voldoende dat er iemand ter plaatse mee komt kijken en helpt zoeken hoe isolatie en cohortering kunnen toegepast worden.”

Beschermingsmiddelen

ZNA sprong de jongste weken bij in woonzorgcentra die het lastig hebben. “We hebben een woonzorgcentrum bijvoorbeeld kunnen helpen door apparatuur uit te lenen, bijvoorbeeld pijnpompen”, aldus Van de Waeter. “Persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, schorten) zijn schaars voor iedereen, maar punctuele tekorten kunnen we altijd bespreken en creatieve oplossingen zoeken, uiteraard. Zo hebben enkele woonzorgcentra al concrete hulp gekregen op momenten dat hun voorraad helemaal op was. We zijn trouwens ook zelf gestart met het produceren en wassen van herbruikbare schorten. Het Zorgbedrijf Antwerpen zal nu ook mee instappen in het gebruik van dergelijke schorten.”

Ziekenhuispersoneel inzetten in de zorg zelf is volgens Van de Waeter op dit moment minder evident. “De druk in de ziekenhuizen blijft groot. Wel kunnen we specifieke bijstand verlenen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de screenings die de overheid ter beschikking stelt. Dit zijn heel specifieke handelingen die een beetje oefening vragen.”