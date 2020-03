ZNA maakt 500-tal bedden vrij voor coronapatiënten BJS/BLG

24 maart 2020

10u31 8 Antwerpen Om de verwachte piek in het aantal ziekenhuisopnames voor corona op te vangen, heeft ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) in haar drie ziekenhuizen alvast een 500-tal bedden vrijgemaakt om patiënten op te vangen in een veilige afgeschermde omgeving. Dat meldt het ZNA dinsdag. Dat kon door niet-dringende geplande opnames te annuleren.

Artsen en wetenschappers verwachten in de eerste week van april een forse stijging van het aantal opnames van patiënten met corona. In haar ziekenhuizen heeft ZNA nu al zo’n 500-tal bedden vrijgemaakt om ze op te vangen in een veilige afgeschermde omgeving in ZNA Middelheim, ZNA Stuivenberg en ZNA Jan Palfijn. Dat werd gerealiseerd door alle geplande opnames voor niet-dringende en levensbedreigende behandelingen te annuleren en opnames waar mogelijk zo kort mogelijk te houden en thuiszorg te voorzien.

Verpleegkundigen en artsen die hiermee vrijkomen krijgen intensieve training aangeboden om hen te kunnen inzetten in de intensieve zorg aan corona-patiënten. Ook het aantal intensieve bedden, voorzien van beademing, wordt volgens ZNA volop uitgebreid.

Meer over ZNA

gezondheid