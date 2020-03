ZNA laat producent van kussenslopen beschermschorten maken BJS/BLG

24 maart 2020

10u40 0 Antwerpen Het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) is in een naai-atelier in ziekenhuis Sint-Erasmus volop bezig met het stikken van mondmaskers. Een producent van kussenslopen werd gevraagd om beschermschorten te maken.

De beschermschorten voor zorgpersoneel in de ziekenhuizen van ZNA zijn normaal gezien gemaakt van papier en worden na gebruik weggegooid. “Op dit moment is er nog geen sprake van een tekort, maar we zitten ook niet met grote overschotten”, zegt woordvoerder Renée Willems.

Daarom werd aan de leverancier van kussenslopen gevraagd om dergelijke beschermschorten te confectioneren. Deze kunnen dan na het wassen en steriliseren opnieuw worden gebruikt.

Voor het wassen van de schorten steekt Artsen Zonder Grenzen een handje toe. Zij zullen een wasstraat installeren, eerst in ZNA Stuivenberg en later in ZNA Middelheim en ZNA Jan Palfijn.

