ZNA heeft draaiboek klaar: “Zijn voorzien op snelle opschaling van bedden, zorgverleners en beschermingsmiddelen” ADA

28 juli 2020

15u54

Bron: Belga 0 Antwerpen Moest het tot een snelle stijging van het aantal corona-opnames komen, dan heeft ZNA op- en afschaalplannen om in verschillende fasen bedden en afdelingen te voorzien. “Dankzij een draaiboek op basis van de ervaringen uit de eerste golf weten we wat we wanneer moeten doen.”

Op dit moment is de situatie in de ziekenhuizen van ZNA onder controle. Wie een andere klacht dan COVID-19 heeft, kan veilig naar het ziekenhuis komen, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “Patiënten die klachten hebben, kunnen veilig naar het ziekenhuis blijven komen. Anders gezegd: stel je zorgvraag niet uit. Een ziekenhuis is er standaard op voorzien om iemand met een infectieziekte in een aparte kamer te verzorgen. Ook de mensen met COVID verzorgen we zo: geïsoleerd en gescheiden van andere patiënten. Zo kunnen we op een veilige manier ook zorg verlenen aan de andere patiënten.”

De ziekenhuisgroep is voorzien op een snelle opschaling van bedden, zorgverleners en beschermingsmiddelen. Die zaken zijn opgenomen in een draaiboek. “Bij eerste golf moesten we heel wat beleid uitwerken en zoeken hoe we optimaal zouden organiseren op scheiding van patiëntenstromen, COVID-afdelingen opzetten, bewust omgaan met beschermingsmiddelen, communicatie enzovoort”, zegt Van de Vreken. “Dat is nu allemaal uitgetekend en moeten we niet opnieuw bedenken. Nu zijn veel interne afspraken en procedures uitgewerkt.”

Op basis van de eerste golf werd binnen ZNA een nieuwe crisisstructuur opgezet voor besluitvorming en communicatie. Het directiecomité overlegt elke ochtend en per discipline komen er gespecialiseerde teams die de situatie opvolgen. “Daarnaast komt er ook overleg met andere Antwerpse ziekenhuizen, want beslissingen van het ene ziekenhuis kunnen gevolgen hebben voor het andere. Ook het provinciaal overleg vanuit de eerste golf is blijven lopen.”