Zijn dit de origineelste mondmaskers van Vlaanderen? Antwerpse Plein Publiek ontwerpt Marc- en Maggie-mondmaskers ADA

17 april 2020

10u18 296 Antwerpen Lopen we binnenkort allemaal als Maggie De Block of Marc Van Ranst rond? Als het van de mensen achter het horecaconcept Plein Publiek in Antwerpen afhangt wel. Zij ontwierpen mondmaskers met de gezichten op van beide protagonisten in deze coronacrisis. De opbrengst zullen ze schenken aan een goed doel.

Vlaanderen is massaal mondmaskers aan het maken en wie wat creatief is aangelegd, gaat verder dan de traditionele witte variant. Maar de origineelste exemplaren komen waarschijnlijk toch uit de creatieve geest van de organisatie achter het horecaconcept Plein Publiek. Zij ontwierpen een mondmasker met de protagonisten in deze coronacrisis: viroloog Marc Van Ranst en minister Maggie De Block (Open Vld).

“De horeca ligt volledig stil, dus dachten we na wat wij konden doen. Ook wij wilden ons steentje bijdragen. Zo kwamen we donderdagochtend op het idee om deze mondmaskers te maken. Ik belde naar een grafisch designer om te polsen wat mogelijk was en eigenlijk zag dat er meteen heel goed uit”, lacht Nelson van Plein Publiek.

250 van elk besteld

Vanaf dan is het allemaal heel snel gegaan en vanaf midden volgende week kan iedereen die wil een Maggie- of Marc-mondmasker bestellen. “We hebben er in eerste instantie 250 van elk besteld en als het een succes is, kunnen we er natuurlijk meer laten maken. De respons is in elk geval al veelbelovend.” De mondmaskers kosten 5 euro, maar natuurlijk is iedereen vrij om meer te geven.

“Het geld gaat naar Street Nurses. Dat is een goed doel in Brussel dat zich inzet voor daklozen. Een groep die dezer dagen toch een beetje vergeten wordt. We hebben hen leren kennen in Brussel omdat we eigenlijk buren zijn. We hopen een bedrag bij elkaar te krijgen ergens tussen de 2.000 en 3.000 euro. Dat kan natuurlijk oplopen als we nog extra mondmaskers laten maken, eventueel met andere gezichten op”, aldus Nelson.

Bestellen kan via info@pleinpubliek.be.