Ziekenhuizen willen geen rokers meer aan de ingang

19 november 2019

20u23 0 Antwerpen Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en AZ Monica starten een proefproject dat het gebruik van tabak aan de ingang van de ziekenhuizen drastisch moet terugdringen. Ze doen daarvoor beroep op een label van het Vlaams instituut Gezond Leven. “Streven naar een volledig rookvrije campus.”

Het is een beeld waar zowat elk ziekenhuis mee te kampen heeft. Voor de ingang zie je patiënten in een rolstoel of met een baxer voor de ingang een sigaret roken. Een beeld dat wel eens de wenkbrauwen doet fronsen bij niet-rokers maar evengoed bij verpleegsters en artsen. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het AZ Monica willen nu af van dat beeld. Beide ziekenhuizen stappen in een proefproject van het Vlaams instituut Gezond Leven dat roken aan de ingang van een ziekenhuis verbiedt.

“Via gerichte maatregelen willen we ervoor zorgen dat we het gebruik van tabak terugdringen in de omgeving van het ziekenhuis. Vroeger mocht je nog roken in bepaalde delen van het ziekenhuis, nadien werden die ruimtes naar buiten verplaatst en nu is het de bedoeling dat we de rookruimtes nog minder zichtbaar maken zodat roken niet wordt aangemoedigd”, vertelt Lieve Dierckx van het AZ Monica. Het ultieme doel van het AZ Monica is de hele site uiteindelijk rookvrij maken.

Wanneer het UZA en het AZ Monica in hun opzet slagen en het gebruik van tabak kunnen terugdringen, zullen ze volgend jaar een label krijgen van Vlaams instituut Gezond Leven.