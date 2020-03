Ziekenhuisgroep ZNA zet 200 vacatures in de kijker op jobmarkt Jan Aelberts

04 maart 2020

18u30 0 Antwerpen Ziekenhuisnetwerk ZNA is op zoek naar 200 nieuwe mensen en organiseerde daarom vandaag een jobmarkt in ziekenhuis ZNA Middelheim. Naast zorgpersoneel zoekt de ziekenhuisgroep onder andere ICT’ers, HR-medewerkers, schoonmakers.

De ZNA-groep opent in 2022 het nieuwe ziekenhuis Cadix aan Park Spoor Noord en één op de vijf verpleegkundigen van ZNA gaat de komende tien jaar met pensioen. En dus is er nieuw bloed nodig, véél nieuw bloed. Daarom organiseerde de groep woensdag een jobmarkt in ziekenhuis Middelheim. Werklustigen kregen er meer uitleg over de vacatures, van verpleegkundigen tot schoonmakers, en kregen tips voor het maken van een goed cv en hoe je je door dat altijd lastige eerste sollicitatiegesprek worstelt.