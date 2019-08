Zeventien sluikstorters op Linkeroever Sander Bral

20 augustus 2019

11u05 0 Antwerpen Het politiewijkteam van Linkeroever heeft vorige week tot en met zondag controleacties gehouden op sluikstorten in de buurt.

Die actie werd samen uitgewerkt met de buurtregisseur en haar diensten. Elf sluikstorters werden op heterdaad betrapt en zes anderen konden later geïdentificeerd worden. Daarnaast werd ook nog een vrouw betrapt bij het voederen van vogels wat volgens de politiecodex niet is toegestaan. Een andere passant werd gesanctioneerd omdat zijn hond niet aangelijnd was. Tegelijk schreef de politie drie inningen uit voor diverse verkeersovertredingen.