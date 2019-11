Zeventien jongeren die afspreken om winkels in Antwerpen te plunderen net op tijd onderschept, jongste was amper 12 Sander Bral

16 november 2019

12u42 16 Antwerpen Zeventien jongeren met verboden wapens zijn vrijdag gearresteerd omdat ze van plan waren om te plunderen en amok te maken in enkele winkels in de binnenstad. Dat hadden ze via sociale media afgesproken. De verontrustende berichten kwamen tot bij de politie terecht en die kon de jongeren onderscheppen. De bende werd gearresteerd, twee van hen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.

In de loop van vrijdag kon de lokale politie concrete informatie achterhalen die naar eigen zeggen ontegensprekelijk verontrustend was. “Via sociale media riepen jongeren op om op een afgesproken plaats in de stad te verzamelen”, klinkt het bij de lokale. “Ze hadden plannen om van daaruit één of meerdere winkels te plunderen. Onmiddellijk ging de afdeling INTEL met deze informatie aan de slag om te vermijden dat de jongeren konden overgaan tot acties.”

Verscherpt toezicht

In de vooravond verscherpte de politie het toezicht met onder meer de mobiele eenheid, het hondenteam, interventieteams en bijstand van de federale politie. Jongeren die in aanmerking kwamen voor de actie werden aangesproken, bevraagd over hun intentie en gecontroleerd.

Geen geweld

Zestien jongeren werden in de loop van de avond gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Het gaat om vijftien jongeren tussen twaalf en zestien jaar en één meerderjarige van negentien. “De arrestatie verliep in alle rust en zonder intenties van geweld”, benadrukt de politie.

Verboden wapens en drugs

De bende werd bestuurlijk gearresteerd. In de loop van de avond mochten ze opgehaald worden door hun ouders. “Eén veertienjarige verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter omdat hij verdacht wordt van drugdealen”, klinkt het verder bij de politie. “Twee andere jongeren van vijftien en zestien jaar hadden een vlindermes op zak, wat verboden is. In samenspraak met het parket werden de mobiele telefoons van alle jongeren in beslag genomen.”

De aanstoker van de plunderingen is een jongeman van zestien jaar. Hij werd eerder op de dag al gearresteerd. Hij wordt bij de jeugdrechter verwacht voor poging inbraak en vereniging van misdadigers.