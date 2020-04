Zevende nationale UAntwerpen-enquête draait rond preteaching en mondmaskers ADA

28 april 2020

10u11

De Universiteit Antwerpen lanceert dinsdag opnieuw haar Grote Coronastudie, de bevraging waarmee onderzoekers nu al zeven weken op rij een zicht proberen te krijgen op de impact van de coronamaatregelen en -crisis en de evolutie van de pandemie. Deze week is er extra aandacht voor de thema's preteaching en mondmaskers.

De enquête is opnieuw in vier talen beschikbaar en kan dinsdag worden ingevuld van 10 tot 22 uur. Heel wat vragen van de voorbije weken komen terug om evoluties in kaart te kunnen brengen. De resultaten worden met de overheid gedeeld om het beleid mee in de goede richting te sturen.

Elke week peilen de onderzoekers echter ook naar een of meerdere erg actuele aspecten van de coronacrisis. Uit de zesde editie bleek zo onder meer dat mensen die het financieel moeilijker zegden te hebben, ook beduidend meer COVID-19-symptomen vertoonden. “Voor alle vaak voorkomende symptomen, zoals een droge hoest, koorts en kortademigheid, geldt dat ze duidelijk vaker worden gesignaleerd door mensen die aangeven dat ze het op financieel vlak ‘eerder moeilijk’ of ‘moeilijk’ hebben”, zegt prof. Thomas Neyens. “Er is geen eenduidige verklaring, maar we zien ook dat deze mensen minder aan thuiswerk kunnen doen, waardoor ze mogelijk een grotere kans hebben COVID-19 op te lopen.”

Deze week staan er vragen in over mondmaskers, zoals hoeveel exemplaren de deelnemers eventueel al in huis hebben en waar ze die verkregen hebben. Ook het thema preteaching komt aan bod. De onderzoekers willen te weten komen hoe gezinnen de introductie daarvan vorige week hebben ervaren. Tot slot peilt de bevraging deze week naar welke ‘vrijheden’ mensen het eerst willen terugkrijgen.

De bevraging is terug te vinden op www.corona-studie.be.