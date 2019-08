Zeven vluchtelingen in vrachtwagen op Linkeroever Patrick Lefelon

15 augustus 2019

17u10 5

Een trucker die door getuigen was verwittigd dat er mogelijk mensen in zijn oplegger zaten, is donderdagvoormiddag tot aan het gesloten politiekantoor van Linkeroever gereden. De man had het kantoor via zijn gps gevonden. De politie stuurde enkele patrouilles ter plaatse om de oplegger te doorzoeken.

Wouter Bruyns van de politie Antwerpen: “In de oplegger werden zeven vluchtelingen aangetroffen. Vermoedelijk probeerden ze achterin de vrachtwagen naar Groot-Brittannië te reizen. De zeven vluchtelingen zijn overgebracht naar het politiekantoor op de Noorderlaan. Daar wordt hun identiteit opgenomen en hun dossier overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken.”