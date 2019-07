Zestig studenten HZS studeren af en hebben de jobmogelijkheden voor het uitkiezen ADA

05 juli 2019

15u11 8 Antwerpen Een 60-tal studenten van de Hogere Zeevaartschool (HZS) ontving hun diploma. Voor ieder van hen is dit een mijlpaal waar ze hard voor hebben gewerkt. En dat harde werken werpt zijn vruchten af want studenten van de HZS zijn erg gewild in de maritieme sector.

“De Belgische scheepvaart doet het bijzonder goed”, benadrukt Wilfried Lemmens, gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische redersvereniging (KBRV). “Het aantal schepen onder Belgische vlag is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Afgestudeerden met een diploma van de Hogere Zeevaartschool staan goed aangeschreven bij onze reders.” Een zestigtal net afgestuurde studenten zal de opgedane kennis nu in praktijk kunnen omzetten.

Binnen de baggersector is het jobaanbod het meest gunstige, maar HZS-alumni komen net zo goed aan boord van olie-, gas- en chemicaliëntankers en andere typen schepen. Katleen De Geyter, HR Manager Jan De Nul group, geeft aan: “Wij rekruteren steeds extra aspirant officieren in functie van de aangroei van de vloot. Omdat het een aantal jaren duurt tot ze de nodige competenties hebben om in onze sector te kunnen functioneren, nemen we hen tijdig in dienst zodat ze de tijd krijgen om deze competenties te verwerven.”

Ook bij het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zijn er open plaatsen. “We hebben binnen het agentschap vacatures voor kapiteins en scheepstechnici en we vinden daar niet onmiddellijk invulling voor” zegt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal agentschap MDK. Jacques Kerkhof, secretaris maritieme sectoren van de Belgische Transportbond (BTB) geeft aan dat ook de mensen die onder tijdelijke contracten werken vlot aan de slag blijven. “Er zijn momenteel bij ons geen varenden die zonder opdracht zitten.”