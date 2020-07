Zestiende coronabevraging UAntwerpen polst naar mening over beperkte bubbel ADA

28 juli 2020

12u17

Bron: Belga 0 Antwerpen De UAntwerpen houdt dinsdag de zestiende bevraging voor de Grote Coronastudie. De wetenschappers zullen onder meer polsen naar de jongste aanpassing van de bubbelmaatregel.

De vragenlijst besteedt deze week extra aandacht aan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de bubbel tot vijf vaste contacten per huishouden te verkleinen voor de komende vier weken. “We schotelen de deelnemers onder meer vragen voor over de grootte van hun bubbel, om zo een beeld te kunnen krijgen over het draagvlak van de nieuwe, verstrengde maatregelen rond onze sociale contacten”, zegt Van Damme.

De Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met UHasselt, de KU Leuven en de ULB, is dinsdag al aan zijn zestiende golf toe. In juni werd de studie teruggeschroefd van een wekelijkse naar een tweewekelijkse enquête, omdat de piek van de epidemie achter de rug leek te zijn, maar het virus is weer helemaal terug. Dat had maandag een verstrenging van de nationale regels en een extra pakket maatregelen in de provincie Antwerpen tot gevolg.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.