Zestien man in de cel voor drugsinvoer, onder hen ook manager havenbedrijf Patrick Lefelon

01 oktober 2020

17u01 16 Antwerpen Zestien verdachten zitten in de cel na de zware slag die de federale politie Limburg heeft toegebracht aan het Limburgse en Antwerpse drugsmilieu. Onder de verdachten is er oud-rijkswachter Willy Van Mechelen, Lucio Aquino, terminalmanager Philippe V.M., drie politiemannen, een advocaat en een vastgoedbaas uit Marbella. “Wij hebben de kleine uithaler tot de top van de organisatie kunnen arresteren”, zegt Limburgs procureur Guido Vermeiren.

Het onderzoek begon eind 2019 toen een container met hout en 2,8 ton cocaïne naar een firma in Maasmechelen werd gestuurd. De FGP Limburg kreeg enkele gekende organisatoren van drugshandel in beeld. Onder hen Lucio Aquino. De FGP Limburg startte het dossier Costa op en maakte een ploeg met 8 speurders die niets anders meer hoefden te doen. Zij werden zelfs met rust gelaten toen de volledige FGP meer dan 40 dagen lang zocht naar de ontvoerders van een 13-jarige Turkse jongen.

In de loop van het onderzoek kwamen er andere figuren boven. Ineens liep Willy Van Mechelen, de oud-rijkswachter, door het beeld. Hij was de ‘fixer’ tussen de Limburgse geldschieters en de Antwerpse handlangers die de drugs uit de container moesten halen.

54 huiszoekingen

Begin deze week sloeg de politie dan toe. FGP Limburg voerde samen met FGP Antwerpen in totaal 54 huiszoekingen uit, in zowel binnen- als buitenland. Daarbij zijn 29 personen van hun vrijheid beroofd, onder wie drie politieagenten en een voormalig rijkswachter. Zestien verdachten zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van handel en invoer van verdovende middelen, witwassen van geld en het deel uitmaken van een criminele organisatie.

De federale gerechtelijke politie Limburg kon voor het onderzoek rekenen op de steun van de federale gerechtelijke politie Antwerpen en gespecialiseerde eenheden van de federale gerechtelijke politie. De 54 huiszoekingen vonden plaats in Limburg (19), Antwerpen (33), Oost-Vlaanderen (2) en ook in Nederland (7), Spanje (3) en het Verenigd Koninkrijk (3). Tijdens de actie van maandag werden in totaal 1,3 miljoen cash geld in beslag genomen, 700.000 giraal geld, aandelen ter waarde van 62.000 euro, wapens en een 40-tal voertuigen.

Het onderzoek bracht aan het licht dat er een grote verwevenheid is tussen diverse professionele criminele organisaties in Limburg en Antwerpen, die elkaar zelfs versterken bij de invoer en verdeling van grote ladingen drugs, maar ook bij het op grote schaal witwassen van de opbrengsten.

“Riante vergoedingen”

“De organisaties hebben sterke vertakkingen in de bovenwereld en alle lagen van de maatschappij. Zo zouden medewerkers en zaakvoerders van onder meer expeditiekantoren, opslagloodsen en transportfirma’s ten dienste staan van de criminele organisaties en hiervoor riant vergoed worden”, stelt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.

In het onderzoek onder leiding van een Tongerse onderzoeksrechter ging de bal aan het rollen nadat eind 2019 in de haven van Antwerpen een enorme lading van bijna 2.800 kilo cocaïne werd aangetroffen. In de loop van het onderzoek werd nog een partij van circa 650 kilogram in beslag genomen. De vier verdachten die daarbij betrokken waren, werden aangehouden.

