Zesentwintig besmettingen in ZNA Jan Palfijn onder controle: “Als tests nu negatief zijn, kunnen we maatregelen versoepelen” Philippe Truyts

02 juli 2020

15u40 0 Antwerpen De uitbraak van het coronavirus in ziekenhuis ZNA Jan Palfijn in Merksem is onder controle. Als vrijdag en maandag bij tests geen nieuwe besmettingen aan het licht komen, zullen alle quarantainemaatregelen voor de afdeling revalidatie en geriatrie worden versoepeld. Van de 26 positief geteste mensen belandde tot nu toe niemand op intensieve zorgen.

De besmettingen kwamen midden juni aan het licht. ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken: “Twee patiënten, een koppel, vertoonden symptomen. Dat volgde op een versoepeling van de bezoekregeling begin juni. We hebben alle patiënten en personeel van de betrokken afdelingen getest: in totaal kwamen daar 26 mensen positief uit, gelijk verdeeld over patiënten en medewerkers. Zij moesten in quarantaine. Personeelsleden brachten die thuis door. De quarantaine bleef wel tot zeven dagen beperkt voor wie geen symptomen had. We hebben dan elke vijf dagen de tests herhaald.”

Bezoekverbod opheffen

Volgens Van de Vreken is er sinds vorige week vrijdag geen nieuwe besmetting meer bijgekomen. “Als dat vrijdag en maandag wordt bevestigd, kunnen we de quarantaine voor iedereen opheffen. Ook het bezoekverbod en de opnamestop op revalidatie en geriatrie is dan voorbij.

Niemand van de 26 besmette mensen had intensieve zorg nodig. Overigens liggen er momenteel in ZNA-ziekenhuizen Jan Palfijn, Stuivenberg en Middelheim in totaal nog 17 coronapatiënten, van wie vijf op intensieve zorgen.