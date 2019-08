Zesduizend Antwerp-supporters welkom op Bosuil voor match tegen AZ op groot scherm Jan Aelberts

20 augustus 2019

20u14 9 Antwerpen Supporters van Antwerp zullen de wedstrijd tegen AZ donderdag kunnen volgen op de Bosuil. Daar wordt een groot scherm geplaatst. Eerder vandaag werd beslist dat ze niet welkom zijn in Enschede, waar de match gespeeld wordt.

“Om onze uitwedstrijd als één familie te volgen plaatsen wij nu donderdag een groot scherm aan de Bosuil”, klinkt het bij Antwerp. “In overleg met de ordediensten van de Stad Antwerpen zullen wij 6.000 supporters toelaten op de Bosuilsite.”

De toegangsprijs is 5 euro. Vanaf morgen om 12 uur kan iedereen een ticket kopen via TicketHour, iXpole of ouderwets aan de ticket corner van Antwerp zelf. Alle info staat binnenkort op www.rafc.be.