Zesde editie concertavond Overlast pakt uit met ‘Secret Shows’ Sander Bral

25 februari 2020

16u24 5 Antwerpen De zesde keer al zorgt De Studio voor Overlast. Vers Belgisch talent zet er zaterdag 21 maart opnieuw het kot op stelten. Drie zalen, negen bands, drie deejays. Nieuw deze keer zijn de ‘secret shows’: klein, exclusief en explosief. “Ga op zoek in De Studio en ontdek deze hevige wolven van morgen.”

Nieuwe revelaties om te ontdekken à volonté, dat is het idee achter showcasefestival Overlast in De Studio. “Nieuw deze keer is dat Overlast een podium geeft aan acts die kort en explosief zijn en die zich in deze verrassende setting helemaal kunnen geven”, klinkt het bij de organisatie.

Organisator Mathilde Luijten gaf eerder al aan dat er geen headliners zijn op Overlast: “Elke artiest is evenwaardig en komt even groot op de affiche.” Zo ook de experimentele jazz achter gewezen conservatorium-muzikanten Glasshelder of de Brussels-Rwandese singer-songwriter Bryan Mugande oftewel BRYN. Ook voor de bevreemdende elektronische composities van Julian Hival is er plaats op Overlast en de Brusselse Lou K zorgt voor iets wat je nog het best kan omschrijven als indie-folk.

In een mix van muziek en alle andere kunstdisciplines die je je kan bedenken, beweegt Brik Tu-Tok zich voort. Patches zorgt dan weer voor emotioneel zielsgeroedel als ware het Charlotte Gainsbourg en de band ECHT! combineert hiphop, jazz en funk. Grof gitaargeweld zoek je op Overlast het best in Purrses en audiokunstenaar Aram Santy zorgt voor een zweverig feestje.

Overlast speelt zich af op zaterdag 21 maart in De Studio in Antwerpen. Tickets kosten tien euro. Alle info hier.