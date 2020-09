Zes mensen meer dan twee uur opgesloten in voetgangerstunnel Jasper van der Schoot

17 september 2020

13u48 1 Antwerpen Door een stroompanne hebben gisterenavond zes mensen meer dan twee uur lang opgesloten gezeten in een van de liften van de voetgangerstunnel. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niets doen omdat enkel een gespecialiseerde firma mag werken aan de historische liften van de tunnel. Ook delen van de noodverlichting waren buiten werking door de panne.

“Om twintig voor zeven gisterenavond kregen we een oproep dat er problemen waren in de Sint-Annatunnel”, verklaart woordvoerder van de politie Wouter Bruyns. “Een stroompanne had ervoor gezorgd dat alle verlichting in de tunnel was uitgevallen en dat het dus pikkedonker was. Ook het merendeel van de noodverlichting was op de een of andere manier getroffen door de elektriciteitsuitval.”

De tunnel werd een tijdlang afgesloten door de politie, maar verscheidene voetgangers hebben de trip door de tunnel in het donker moeten wagen om thuis te kunnen komen. Even later bleken er zelfs mensen vast te zitten in de lift aan de kant van Linkeroever. “Wij wilden de brandweer erbij halen, maar die kon helaas niet veel doen”, legt Bruyns uit. “Omdat het hier gaat om ‘historische liften’ mag enkel een gespecialiseerde firma technische handelingen uitvoeren op die constructies. Die firma hebben we dan ook onmiddellijk opgebeld en hun technici hebben, met de hulp van de brandweer en het agentschap Wegen en Verkeer, uiteindelijk de mensen kunnen bevrijden.” De mensen kregen water van de politie om te bekomen. Niemand raakte gewond.

Liften voor onbepaalde tijd buiten gebruik

Hoe het komt dat de stroompanne ook een groot deel van de noodverlichting kon platleggen is niet duidelijk en wordt nu onderzocht door Wegen en Verkeer. Een grootschalige renovatie van het elektriciteitssysteem van de tunnel staat wel op de planning voor het voorjaar van 2021.

Tot die tijd zal de voetgangerstunnel wellicht nog met de regelmaat van de klok een bron van ergernis blijven. Ongeveer twee weken geleden waren de roltrappen buiten gebruik gesteld, wat leidde tot lange wachtrijen aan de nabijgelegen fietserstunnel. Door deze nieuwe panne worden de liften nu voor onbepaalde tijd buiten gebruik gesteld.