Zes maanden geleden nog ‘duivenkot’, nu nieuwe gastronomische hotspot: restaurant Fiera opent in Handelsbeurs Annelin Marien

13 februari 2020

19u57 2 Antwerpen Groene fluwelen zetels, een authentieke mozaïekvloer en een fenomenaal hoog plafond met houten elementen: nieuwkomer Fiera is misschien wel één van de mooiste plekjes in Antwerpen waar je vanaf 14 februari kan dineren. Het restaurant met loungebar opent in de voormalige Schippersbeurs, een zijbeuk van de Antwerpse Handelsbeurs. “Tot zes maanden geleden was dit verborgen pareltje nog één groot duivenkot, maar nu zijn we enorm fier op het resultaat.”

Sinds eind 19de eeuw verhandelden schippers van over de hele wereld hun goederen in de oude Schippersbeurs, en die historische achtergrond kan je in bepaalde details van Fiera nog terugvinden, zoals het krijtbord waar de schippers hun prijzen opschreven. Het prachtige interieur, gerealiseerd in samenwerking met architecte Cathérine Verbraeken, zou je niet doen denken dat Fiera tot zes maanden geleden nog één groot ‘duivenkot’ was. Het porselein, glaswerk en bestek zijn het resultaat van een samenwerking met Antwerps modeontwerpster Ann Demeulemeester. Daarnaast staat Belgisch modelabel Essentiel Antwerp in voor de kleding van de dames die bij Fiera aan de slag zijn. (lees verder onder de foto)

‘Betere beurs’

Als geesteskind van Jan Jacobs, oprichter van J&M Catering, wordt dit nieuwe project een totaalbeleving. “De oude Schippersbeurs is de perfecte locatie voor Fiera. De naam van het restaurant verwijst naar het Italiaanse woord voor de ‘betere beurs’, een plek waar invloeden en producten uit de hele wereld elkaar ontmoeten en inspireren. Natuurlijk staat Fiera ook voor trots en fierheid, zaken die we enorm voelen bij het realiseren van dit project in én voor de stad Antwerpen”, aldus Jan Jacobs. (lees verder onder de foto)

De menukaart (met voorgerechten rond de 20 euro en hoofdgerechten rond de 30 euro) is gebaseerd op de producten die men vroeger in de Handelsbeurs verhandelde. Wie niet uitgebreid wil tafelen, is de hele dag door welkom aan de bar waar een aparte kaart ter beschikking is. (lees verder onder de foto)

Een bezoek aan Fiera is de uitgelezen gelegenheid om in een uniek historisch kader een inkijk te krijgen in de Antwerpse stadsgeschiedenis. Tanguy Ottomer

Afsluiter van citytrip

Beroepsbelg en expert van de Handels- en Schippersbeurs Tanguy Ottomer is een jaar lang ambassadeur van Fiera: “Een bezoek aan Fiera is de uitgelezen gelegenheid om in een uniek historisch kader een inkijk te krijgen in de Antwerpse stadsgeschiedenis, terwijl je geniet van de allerlekkerste gerechten. Een betere manier om een citytrip af te sluiten is er niet”, vertelt Tanguy Ottomer. Per seizoen kunnen restaurantbezoekers op de kaart zijn favorieten, de zogenaamde ambassador’s choice, terugvinden.

De Antwerpse Handelsbeurs is vanaf april publiek toegankelijk op zaterdag, zondag en maandag. Vanaf dan is er voor passanten en bezoekers van de Handelsbeurs een ruim terras in het prachtige kader van de gaanderij van de Handelsbeurs. Fiera is tegen de lente 7 dagen op 7 geopend. Tot dan is het restaurant gesloten op zondag en maandag. Reserveren is niet verplicht, maar wel aangeraden voor grote groepen.

Meer info & reservaties: www.fiera.be