Exclusief voor abonnees Zes maanden corona in Antwerpen: ZNA-ziekenhuizen lagen nooit vol, maar moesten wel driemaal zoveel zorgverleners op intensive care inzetten Philippe Truyts

14 september 2020

16u05 0 Antwerpen De Antwerpse De Antwerpse ZNA-ziekenhuizen hebben de coronastorm voorlopig goed doorstaan, zo blijkt uit cijfers van de voorbije zes maanden. “Op geen enkel moment lag een van onze ziekenhuizen vol”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. De piek viel op 9 april met 203 Covid-patiënten. Tijdens de zomerse heropflakkering – een kleine tweede golf – lag dat maximum begin augustus op 44 patiënten.

De ZNA-groep is in de provincie Antwerpen dé referentie om de impact van de coronacrisis op de ziekenhuizen te meten. ZNA heeft immers één vijfde van alle ziekenhuisbedden én verzorgde sinds begin maart een kwart van alle Covid-patiënten uit de provincie. De werkdruk op het zorgpersoneel was massief. Van de Vreken: “Op intensieve zorg hebben we driemaal zoveel verpleegkundigen moeten inzetten als vóór corona. Op niet-intensieve zorg verdubbelde het aantal zorgverleners per bed.”

