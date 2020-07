Zes jongeren stelen fiets en rugzak met list Sander Bral

19 juli 2020

17u33 0 Antwerpen Een 43-jarige man uit Antwerpen werd rond half vier in de nacht van zaterdag op zondag bestolen aan de Ernest Van Dijckkaai. Een groepje van zes jongeren leidde hem af. Daarop gingen twee van hen stiekeme aan de haal met zijn fiets en rugzak.

“Omdat het veel te druk was aan de Kaaien waren we tussengekomen om de coronamaatregelen te doen naleven”, klinkt het bij de politie. “De man, die er met wat vrienden iets aan het drinken was, vertrok en wandelde naar zijn fiets. Toen hij bij zijn fiets arriveerde, werd hij door een groepje van zes jongeren op een vriendelijke manier aangesproken.”

“Intussen had hij zijn rugzak neergezet en zijn fietsslot losgemaakt. Hij was inmiddels met een viertal van de jongeren in gesprek geraakt en het groepje was van de fiets weggewandeld. Toen hij zich realiseerde dat hij rugzak en fiets onbeheerd had achtergelaten, was het al te laat. Alle zes de jongeren waren intussen verdwenen”, besluit de politie.