Zes jaar cel voor zakenvrouw die 1,1 ton heroïne invoert Patrick Lefelon

05 december 2019

14u21 0 Antwerpen De Nederlandse Mehtap K. is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de invoer van 1,1 ton heroïne. De vrouw uit Rotterdam had een firma opgericht waarmee een lading tegellijm werd vervoerd. Bij controle door de douane kwam onder die lading de heroïne tevoorschijn. De Rotterdamse had de vrijspraak gevraagd.

De douane controleerde op 3 februari 2019 een container met tegellijm die bestemd was voor de vennootschap van de Mehta K. een 44-jarige vrouw uit Rotterdam. Er werden 73 zakken met in totaal 1.112 kilo heroïne in aangetroffen. De container werd drie dagen later opgehaald en naar een loods op een bedrijventerrein in Wuustwezel vervoerd. Mehtap K. werd ter plaatse gearresteerd.

De vrouw wist naar eigen zeggen niet dat er drugs in de container zaten. Ze verklaarde dat ze al drie jaar een bedrijf in Turkije had, dat actief was in de bouwsector. Daarnaast had ze in 2018 een vennootschap overgenomen om goedkoop bouwmateriaal uit Iran en Turkije in te voeren, dat ze vervolgens wilde verder verkopen in België.

7 jaar cel

Volgens het openbaar ministerie werd ze echter ingehuurd als stroman, zodat haar vennootschap kon dienen als dekmantel voor drugstransporten. “Ze wist bijvoorbeeld niet dat de maatschappelijke zetel van haar vennootschap gelegen was aan het Sint-Jansplein. Ook kon ze niet zeggen wie haar boekhouder was”, stelde de procureur.

Die vond het ook vreemd dat Mehtap K. de loods al op 20 augustus 2018 gehuurd had, maar dat ze die pas op 5 februari 2019 in gebruik had genomen. “Ze betaalde dus 4.000 euro aan huurgelden voor niets, terwijl ze net heel veel schulden heeft in Nederland en het toch haar bedoeling was om geld te verdienen. Die huurgelden werden bovendien cash betaald.”

De verdediging hield op het proces vol dat de Nederlandse niets wist van de drugslading die verborgen zat in haar container. Zij had ook nooit contact gehad met eventuele opdrachtgevers. De vrouw ging voor de vrijspraak. Na de zware veroordeling tekende haar advocaat onmiddellijk beroep aan.