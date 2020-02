Zes computers gestolen in ZNA Middelheim: gegevens van 400 patiënten te grabbel PhT

07 februari 2020

18u42 16 Antwerpen Opschudding in de polikliniek van ZNA Middelheim in Antwerpen: eind vorig jaar zijn daar zes computers gestolen met daarop medische gegevens van een 400-tal patiënten. Het ziekenhuis heeft de betrokken patiënten met een brief verwittigd en doet er nu alles aan om een herhaling te voorkomen.

De diefstal gebeurde in het weekend van 30 november en 1 december. Het ziekenhuis gaat ervan uit dat de inbrekers hun zinnen hadden gezet op de computers zelf, niet zozeer op de inhoud. Op de pc’s, die met een paswoord waren beveiligd, stonden werkkopieën van brieven over de raadplegingen van een 400-tal patiënten. ZNA heeft de diefstal aangegeven bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de politie. De computers blijven spoorloos.

Maatregelen

Elke betrokken patiënt is ingelicht over de inbraak en de maatregelen die het Middelheimziekenhuis heeft genomen om dit soort incidenten voortaan te voorkomen. De harde schijven van alle pc’s krijgen een extra versleuteling. Na afsluiting van een medisch dossier zullen geen lokale kopieën van brieven van consultaties meer worden bewaard.

Verder zal het ziekenhuis ‘s nachts en in het weekend bijkomende controles houden in de consultatieruimten en in andere lokalen.

Opletten

Patiënten die geen brief ontvingen, hoeven niet ongerust te zijn, zo zegt ZNA. Wie toch wordt gecontacteerd met informatie over een medisch verslag net voor de inbraak, meldt dat best meteen aan de politie en het ziekenhuis.