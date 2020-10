Zes bewoners besmet met corona in Europasquare: Zorgbedrijf laat slechts één bezoeker per week toe ADA/PhT

09 oktober 2020

15u16 10 Antwerpen Woonzorgcentrum Europasquare schroeft de bezoekregeling terug. Bij zes bewoners is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Alle 96 bewoners mogen voorlopig slechts één bezoeker per week ontvangen, op afspraak.

Op dinsdag 6 oktober testte 1 bewoner op de beschermde afdeling van woonzorgcentrum Europasquare positief. Deze week volgde dan een Covid-19-diagnose voor 4 andere bewoners op de beschermde afdeling. Donderdag kwam er ook een positief testresultaat binnen voor een bewoner op een andere afdeling in het woonzorgcentrum. Op basis daarvan beperkt het Zorgbedrijf de bezoekregeling tot één persoon per week. Opgelet: je moet het rusthuis vooraf verwittigen

Alle bewoners en medewerkers van Europasquare worden nu getest op covid-19. Dat gebeurt in samenwerking met de overheid. Op basis van de resultaten zal Zorgbedrijf Antwerpen vervolgens bepalen welke maatregelen verder nodig zijn.

Moeilijke maatregel

Het tijdelijk terugschroeven van bezoek is een moeilijke maatregel, maar Zorgbedrijf Antwerpen doet dit naar eigen zeggen om - in overleg en samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid - de best mogelijke voorzorgen te nemen. Zorgbedrijf Antwerpen neemt deze beslissing met het oog op de veiligheid en gezondheid van bewoners, medewerkers en bezoekers.

In de andere woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen blijft bezoek mogelijk zonder afspraak vooraf. In twee andere woonzorgcentra is op één van de afdelingen eveneens een aangepaste bezoekregeling. Dat is het geval in woonzorgcentrum Bilzenhof (Antwerpen) en Melgeshof (Merksem). Voor alle andere bewoners is bezoek mogelijk zonder afspraak.