Zelf kerstverlichting programmeren op Dag van de Wetenschap AMK

21 november 2019

13u44 1 Antwerpen Zelf kerstverlichting programmeren, ontdekken hoe een boot kan varen op zonne-energie, of kijken hoe een 3D-printer werkt? Dat kan zondag tijdens de Dag van de Wetenschap in Antwerpen.

UAntwerpen, AP Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool en de Hogere Zeevaartschool bieden zondag een heleboel lezingen, demo’s en doe-activiteiten tijdens de Dag van de Wetenschap. Je ontdekt hoe wetenschap en innovatie ons dagelijkse leven gemakkelijker, veiliger en spannender maken. Tijdens de Dag van de Wetenschap in Antwerpen kom je bijvoorbeeld te weten hoe een bloed- of urinestaal een ziekte verklikt. Je kan je ook onderdompelen in de wereld van chemische reacties of in het lichaam van een zwangere vrouw kijken, dankzij virtual reality.

Er staan meer dan 100 activiteiten gepland op verschillende locaties. Musea zoals het Vleeshuis, het Red Star Line museum en Museum Plantin-Moretus staan in het programma broederlijk naast bedrijven als BASF, Covestro en Janssen Pharmaceutica. Ook het Havencentrum, VITO en imec zijn van de partij, net als de Provincie Antwerpen en Bibliotheek Permeke. Dit jaar doet ook de Zoo Antwerpen mee, met activiteiten van Zoo Science.

Meer info op www.dagvandewetenschapantwerpen.be.