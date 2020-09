Zeg het met maskers: zo verwerkte Antwerpse kunstenaar Rik Laurent verstikkende lockdown in Marokkaanse woestijn Philippe Truyts

08 september 2020

Uit ellende wordt wel vaker iets bijzonders geboren. Zo verging het ook assemblagekunstenaar Henri Laurent (70). In de lente maakte hij met zijn vrouw Irène Cardinaels een letterlijk verstikkende lockdown mee op een camping in de Marokkaanse woestijn . Uit die ervaring ontsproot een online expo rond maskers. Met véél humor en verbluffende foto's van Amerikaans fotografe Shahrnaz Javid.

Limited Lockdown Expo: veel toepasselijker wordt het niet. In februari begonnen Antwerpenaren Henri ‘Rik’ Laurent en zijn vrouw Irène aan een reis die ze altijd al eens wilden maken: met de camper naar Marokko. Corona leek nog ver weg. Tot de Marokkaanse overheid hen de derde week van maart ‘opsloot’ op een camping in het stadje Goulmina. Tien weken zouden ze er vastzitten in almaar penibelere leefomstandigheden. Tegen half mei konden ze nog amper ademen in hun tot 40 graden verhitte mobilhome. Om nog maar van de zandstormen te zwijgen.

In Marokko kwamen verschillende zaken samen: de rollercoaster aan emoties door de uitbraak van corona, de opsluiting ver van huis, de hitte en de voortdurende problemen om weer naar huis te kunnen Rik Laurent, kunstenaar

Irène en Rik klopten wekenlang vergeefs voor hulp aan bij ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Hun verhaal van stijgende wanhoop en medische verwikkelingen, in onze krant en online, bracht toch iets in beweging. Eerst mochten ze naar een koelere plek aan zee, bij Casablanca. Begin juni volgde eindelijk de terugkeer naar Europa.

Gelukkig was er tijdens dat eindeloze wachten in Goulmina ook kunst als uitlaatklep en tijdverdrijf. Rik Laurent: “Ik ben maskers gaan maken van materialen die ik vond op het braakliggend terrein rond de camping. Geschiedenis en actualiteit, met alle drama dat erbij hoort, hebben altijd mijn werk bepaald. In Marokko kwamen verschillende zaken samen: de rollercoaster aan emoties door de uitbraak van corona, de opsluiting ver van huis, de hitte en de voortdurende problemen om weer naar huis te kunnen.”

Amerikaanse fotografe

En zo kreeg de Limited Lockdown Expo vorm op de achterkant van Irènes en Riks mobilhome, druk bezocht door lotgenoten op de camping. Terug in Antwerpen rijpte het plan voor een tentoonstelling in hun huis vlak bij het Museum voor Schone Kunsten. “Ik had intussen ook fotografe Shahrnaz Javid (afkomstig uit Chicago, red.) leren kennen. Ze was naar Antwerpen verhuisd en wilde graag iets rond de maskers doen, als symbool van de coronatijd.”

Door de heropflakkering deze zomer van het aantal Antwerpse besmettingen en de maatregelen van de overheid kon de expo niet fysiek plaatsvinden. Rik en Shahrnaz kozen voor een online versie. Met de smartphone kun je in de buurt rond het museum – aan cafés bijvoorbeeld - ook de video bekijken door de QR-code te scannen op een aantal affiches aan ramen.

