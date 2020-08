Zeemansmissie is het noorden kwijt: antiek kompas gestolen Sander Bral

27 augustus 2020

18u39 0

De voorbije week is een onbekende dader aan de haal gegaan met een antiek kompas uit het gebouw van de zeemansmissie Apostolatus Maris aan de Italiëlei. “De vzw Belgian Ship Archives betreurt de diefstal van het kompas met koperen dak, houten nachthuis en compensatiemagneten ten zeerste”, klikt het bij de politie. “Omdat iedereen in de missie vrij kan binnen- en buitenlopen en het exacte moment waarop het antieke kompas gestolen werd niet gekend is, tast de politie in het duister.”