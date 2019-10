Zeeleeuwen en katachtigen krijgen nieuw stekje in de ZOO Annelin Marien

16 oktober 2019

11u27 6 Antwerpen Goed nieuws voor de zeeleeuwen en katachtigen van ZOO Antwerpen: het gekende Jubileumcomplex, naast het Centraal Station, wordt na 50 jaar grondig aangepakt. Zo krijgen de zeeleeuwen een buitenbad, en de tijgers en luipaarden krijgen nieuwe buitenruimtes van meer dan 2000 vierkante meter.

Het verblijf van de zeeleeuwen krijgt de grootste metamorfose. Het meest rechtse zijgebouw waar de zeeleeuwen tot nu achter de schermen leven, gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor buitenverblijven in open lucht. Voorts gaat het dak van het gekende binnenbad er gedeeltelijk af. “We willen dat de dieren kunnen genieten van natuurelementen als zon, wind en regen”, vertelt Mathias Papies, curator zoogdieren. De tribune wordt anders aangekleed, en het binnenbad wordt met een glazen wand met één meter verhoogd zodat de dieren tot vier meter diep kunnen zwemmen. Verder krijgt de gebogen voorgevel van het Aquaforum een glazen doorkijk naar de tuin. Het geheel zal aansluiten op het dakwandelpad Skywalk, zodat de zeeleeuwen ook vanop de Skywalk te zien zijn.

Ook de twee grote kattensoorten in de ZOO, Amoertijgers en sneeuwluipaarden, krijgen een nieuw stekje. In totaal komen er drie buitenruimtes met natuurlijke schuilplekken van in totaal 2.400 m². Via een helling die het gelijkvloers verbindt met het eerste niveau klimmen de dieren in een canyon met een riviertje. “Bezoekers kunnen over de canyon wandelen via een verbinding, gedeeltelijk uit glas, en hebben zo een prachtig zicht op de dieren.” Door de vier aparte verblijven is ZOO Antwerpen op termijn in staat met één van de twee bedreigde soorten te kweken, want kweekkoppels kunnen apart gezet worden, zoals een moeder met haar eventuele welpjes.

Wie van nachtdieren houdt, zal binnenkort naar Planckendael moeten trekken. De nachtdieren moeten namelijk plaats maken voor al deze vernieuwingen. Het Nocturama in ZOO Antwerpen verdwijnt, en de dieren krijgen een nieuwe thuis in een andere dierentuin of Planckendael. “We kiezen bewust voor minder diersoorten en meer ruimte voor een beperkter aantal, in functie van dierenwelzijn.”, klinkt het.