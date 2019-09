Zeecruises moeten vanaf 2021 betalen voor ligplaats aan nieuwe cruiseterminal PhT

06 september 2019

18u41 3 Antwerpen Zeecruises zullen vanaf 2021 liggeld betalen in Antwerpen. Het college heeft dat vrijdag beslist en zal het besluit voorleggen aan de gemeenteraad. Voor schepen met een gunstige milieuscore komen er kortingen. “We hebben de tarieven afgetoetst aan concurrenten als Amsterdam, Rotterdam en Zeebrugge”, zegt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA).

De invoering van tarieven voor de inname van ligplaatsen in stedelijk havengebied heeft volgens het college geen uitstaans met de protesten tegen de cruiseschepen in de voorbije maanden. “Het was al langer gepland en hangt samen met de nieuwe cruiseterminal die in 2020 klaar moet zijn. De rederijen krijgen daardoor betere faciliteiten in Antwerpen”, zo beklemtoont het kabinet van Kennis. Aan het nieuwe ponton van 350 meter lang zullen naast zee- ook riviercruises kunnen aanmeren.

De tarieven houden niet enkel rekening met de nabije cruisehavens, maar ook met de specifieke aanloopkosten naar Antwerpen, een haven die 70 kilometer landinwaarts ligt. De gevraagde vergoeding (retributie) wordt berekend aan de hand van de tonnenmaat van het schip, de kost voor havenbeveiliging én een zogenaamde ‘turn around’ kost. Die heb je als sommige passagiers van boord gaan en worden vervangen door nieuwe opvarenden.

“Stimulans”

Koen Kennis rekent erop dat de kortingen voor ‘schonere’ schepen de rederijen stimuleert om een extra stap naar duurzaamheid te zetten.

Net voor de zomervakantie veroorzaakte een petitie van Antwerpenaar Kees Meerman tegen de uitstoot van cruiseschepen – onder meer zwavel - nogal wat beroering. Wouter Van Besien, fractieleider van Groen, gaf zijn spreektijd in de gemeenteraad via een geluidsopname door aan Meerman.

Het college past tevens het tarief voor riviercruises en andere passagiersschepen vanaf januari 2020 aan. Ook hier is alles afgetoetst aan andere havens. “Het nieuwe tarief is zeer concurrentieel. We leggen de focus op een verblijf van maximaal 24 uur. Rederijen van dagrondvaartboten die binnen een etmaal meerdere malen een ligplaats innemen om passagiers te laten in- en ontschepen, krijgen een gunstig tarief”, zo luidt het.