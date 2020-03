Zedenzaak tegen uroloog Bo Coolsaet wordt in oktober in beroep behandeld BJS

05 maart 2020

15u24 0 Antwerpen Op het Antwerpse hof van beroep is donderdag de zedenzaak tegen Bo Coolsaet (80) ingeleid. De uroloog werd door de correctionele rechtbank van Antwerpen in november veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief, voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. Coolsaet heeft de feiten altijd ontkend. De behandeling van zijn zaak in beroep vindt op 15 oktober plaats.

De vrouw, die nu 29 jaar is, was 15 toen ze in mei 2006 Coolsaet consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde “interstitiële cystitis”, of blaaspijnsyndroom. De uroloog gebruikte bij de behandeling een vibrerend instrument, waardoor de crème die in haar urinebuis werd ingebracht beter geabsorbeerd zou worden. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er zelf ook opgewonden van. Hij zou haar in haar nek gekust hebben en aan de billen en borsten betast hebben. In juni 2009 zette ze de behandeling stop.

Het slachtoffer had het bijzonder moeilijk met de feiten. Nadat ze in therapie was gegaan, besloot ze in oktober 2015 een klacht in te dienen. Coolsaet ontkende de aantijgingen met klem. Het Openbaar Ministerie zag onvoldoende bewijs van grensoverschrijdend gedrag en had de vrijspraak gevraagd.

Positie misbruikt

De rechtbank vond het misbruik wél bewezen. De behandelmethode van Coolsaet was volgens de aangestelde gerechtsdeskundigen niet gangbaar. Dat een vibrerend toestel noodzakelijk zou zijn om de absorptie van de crème te verbeteren, vond geen enkele wetenschappelijke ondersteuning. Volgens de rechtbank had Coolsaet zijn positie als arts misbruikt om zijn eigen seksuele lusten te botvieren op een jong meisje.

De uroloog tekende beroep aan tegen het vonnis. Voor zijn proces wordt in oktober een hele dag uitgetrokken.