Zangeres Laura Tesoro verwent haar fans met eigen kledinglijn én (even) pop-upwinkel op Eilandje PhT

04 januari 2020

18u04 3 Antwerpen Muziek en mode: voor Laura Tesoro (23) en Tonya Schamp (24) vloeien die twee werelden mooi in elkaar over. De twee zangeressen-ontwerpers verwenden de fans zaterdag met een pop-upwinkel op het Eilandje. Die bleef welgeteld drie uur open. De Limits-collectie - vernoemd naar Tesoro’s knappe debuut-cd - ging vlot over de toonbank, de selfies vielen niet te tellen.

Belgium’s got talent, zoveel is zeker: de twee jonge artiesten timmeren stevig aan de weg. Tonya Schamp nam in een vervaagd verleden deel aan Eurosong for Kids. Vijf jaar geleden duwde ze de poort van de modewereld open met haar streetwearmerk CFÉ. Laura Tesoro deed het erg goed op het Eurosongfestival in 2016. “Rond die tijd studeerden we samen een jaar muziek”, vertelt Tesoro. “Fans vroegen me na optredens wanneer ik iets met kleding zou doen. De match met Tonya was logisch. We zijn allebei twintigers die onze limieten willen verleggen en onze dromen najagen door er hard voor te werken.”

Zes stuks

De locatie voor de pop-up was al even voor de hand liggend. Tesoro: “In deze koffiebar (Black & Yellow in de Nassaustraat, red.) hebben we de collectie besproken. Wat uitmondde in zes stuks: een hoodie, een joggingbroek, een crop top, een t-shirt, een longsleeve én een petje.”

De collectie was al een tijd online te koop. “Maar er zijn mensen die graag een keer iets passen in een winkel. Dan is het einde van de kerstvakantie daarvoor een goed moment”, vonden Laura en Tonya.

Voor Tesoro blijft de muziek in elk geval het belangrijkst. De Limits-collectie krijgt voorlopig nog geen vervolg.

Info: www.cfebelgium.com/collections/limits