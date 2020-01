Zakkenroller slaat toe onder ogen van de politie Jan Aelberts

18 januari 2020

15u42 0 Antwerpen Tijdens anoniem toezicht op de Meir tegen zakkenrollerij en winkeldiefstallen kon de politie vrijdag een verdachte arresteren. Ze ging van winkel naar winkel op zoek naar een slachtoffer.

Iets over 15 uur leek de verdachte een geschikt slachtoffer gevonden te hebben. Terwijl dat slachtoffer kleren uitkoos, sloeg de verdachte toe onder de ogen van de politie. De dievegge verplaatste zich daarna met de buit naar een afgelegen plaats in de winkel. De inspecteurs maakten zich kenbaar en arresteerden de vrouw. Het slachtoffer was zich van geen kwaad bewust en kreeg haar bezittingen meteen terug. De vrouw was wel onder de indruk van de feiten. De verdachte (28) verleende haar medewerking en werd meegenomen naar het politiekantoor.