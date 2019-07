Zakenjetbedrijf Flyinggroup renoveert kantoren op luchthaven Philippe Truyts

13u27 3 Antwerpen Flyinggroup, de grootste zakenjetonderneming van de Benelux en Frankrijk, is verhuisd naar tijdelijke kantoren naast de luchthaven in Deurne. Tegen maart 2020 moet het hoofdkwartier helemaal gerenoveerd zijn.

Het bedrijf telt circa 150 werknemers en besliste vorig jaar om 1,5 miljoen euro uit te trekken voor een grondige verbouwing van zijn dertig jaar oude gebouw aan de Luchthavenlei 1. Naast een nieuwe gevel wordt een totale make-over uitgevoerd voor de kantoren. Het complex zal ook veel zuiniger omspringen met energie.

De tijdelijke kantoren liggen aan de Luchthavenlei 7B in Deurne. Passagiers kunnen nog steeds rechtstreeks naar de vertrouwde plek op de luchthaven. De lounge wordt dan wel mee gerenoveerd, Flyinggroup richt een tijdelijke ruimte voor zijn klanten in.

Het bedrijf beklemtoont verder nog dat zijn hoofdkwartier in Antwerpen blijft, ondanks recente berichten over het verplaatsen van activiteiten naar het vliegveld van Wevelgem. “We openen daar een kantoor, maar dat kadert in een expansie.”