Zaakvoerster ‘t Keravikske vangt bot bij Raad van State: café blijft maand gesloten PLA/BJS

04 februari 2020

20u23 22 Antwerpen De zaakvoerster van café ‘t Keravikske op het Antwerpse Eilandje heeft bot gevangen bij de Raad van State. De zaak blijft een maand gesloten op bevel van burgemeester De Wever. Het beroep tegen die sluiting is dinsdag verworpen door de Raad van State.

Bij een controle van het KALI-team (politie, douane en economische inspectie) dat zich bezighoudt met de strijd tegen de drugsmaffia, troffen de speurders eind november op de bovenste verdieping van café ‘t Keravikske een illegale Oekraïense vrouw aan. Volgens een werknemer van het café verbleef de vrouw, die geen Nederlands en amper Engels spreekt, daar sinds een tweetal weken. In ruil voor het poetsen van het café mocht zij gratis inwonen. Haar kamer maakte een erbarmelijke indruk.

De brandweer vond bij een controle twee weken later maar liefst elf gasflessen op de eerste verdieping boven het café.

Uitbuiting

Daarop besluit burgemeester De Wever café ‘t Keravikske een sluiting van minstens één maand op te leggen. Hij doet dat vanuit zijn bevoegdheid om panden waar “mensen economisch worden uitgebuit” te sluiten.

De zaakvoerster van ‘t Keravikske vocht die sluiting gisteren aan voor de Raad van State. De eigenaar, havenarbeider Steven V.G., kon zelf niet aanwezig zijn. Hij zit momenteel in de gevangenis op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel op de containerterminal van Medrepair in de Antwerpse haven.

‘t Keravikske voerde aan dat er geen sprake is van ‘economische uitbuiting’. De vrouw had enkel maar onderdak gekregen in afwachting van haar verblijfspapieren. Dan kon zij zelf elders een appartement huren.

De Raad van State ziet geen reden om de beslissing van burgemeester De Wever teniet te doen. Café ‘t Keravikske blijft dus minstens tot eind februari gesloten.