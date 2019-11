Zaakvoerder berucht café ‘t Keteltje zit in gevangenis Patrick Lefelon

12 november 2019

12u37 1 Antwerpen De 30-jarige Nicky T., zaakvoerder van het beruchte café ‘t Keteltje, zit voorlopig in de gevangenis. Hij wordt verdacht van het openhouden van een huis van ontucht waar kwetsbare personen als prostituee worden uitgebuit. In ‘t Keteltje ronselen Nigeriaanse vrouwen al jarenlang hun klanten.

Afgelopen weekend deed de Antwerpse politie weer eens een inval in ‘t Keteltje in het Antwerpse Schipperskwartier. Er vonden ook huiszoekingen plaats bij de zaakvoerder thuis in Stabroek en op twee ‘afwerk-plaatsen.’ Na afloop van de huiszoekingen liet de onderzoeksrechter het café gerechtelijk verzegelen.

In totaal werden vijftien Nigeriaanse vrouwen aangetroffen. De actie was een samenwerking tussen PZ Antwerpen, Federale Gerechtelijke Politie, vzw Payoke en vzw Cherut.

Het Antwerpse parket laat maandagmorgen weten dat de zaakvoerder van ‘t Keteltje door de onderzoeksrechter is aangehouden. Hij wordt voorlopig in de gevangenis opgesloten op verdenking van het houden van een huis van ontucht, onder meer ten aanzien van een kwetsbare personen. Hierop staan straffen tot 15 jaar opsluiting.

Zoveelste hoofdstuk

Zowel het stadsbestuur als het Antwerpse gerecht proberen al tientallen jaren café ‘t Keteltje aan banden te leggen en liefst te sluiten. Burgemeesters Bart De Wever en ook zijn voorganger Patrick Janssens legden administratieve sluitingen op.

De Antwerpse procureur eiste twee jaar geleden tijdens een proces wegens mensenhandel een sluiting van 2 jaar voor ‘t Keteltje. De rechters gingen daar toen niet op in omdat de zaakvoerder niet op de hoogte was van het netwerk achter de prostitutie-activiteiten in zijn café.