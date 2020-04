Zaak over tunnelkraak wordt in september behandeld BJS

10 april 2020

13u22 0 Antwerpen De zaak van de spectaculaire kluizenkraak bij BNP Paribas Fortis wordt op 9 september behandeld. Dat is vernomen bij het parket van Antwerpen. De zaak werd vorige week noodgedwongen uitgesteld door de coronacrisis.

De inbraak in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen werd op 3 februari 2019 vastgesteld. Zevenentwintig kluizen waren opengebroken en in de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen. Dat bleek het uiteinde van een tunnel te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde.

Tijdens het onderzoek werden drie verdachten gearresteerd. Het gaat om twee Georgiërs van 29 en 46 en een Belg van 28. Ze ontkennen alledrie dat ze bij de eigenlijke diefstal betrokken waren en zouden alleen maar hand- en spandiensten verleend hebben, zoals het aanleveren van werkmateriaal. Twee andere verdachten, een Georgiër van 37 en een Israëli van 41, werden bij verstek aangehouden. De vijf staan terecht voor diefstal met braak en deelname aan een criminele organisatie. Van de buit werd nog niets teruggevonden.