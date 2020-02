Zaak over Antwerpse ‘nepsyndicus’ wordt in juni behandeld BJS/BLG

19 februari 2020

10u03 0 Antwerpen Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is de zaak ingeleid tegen de firma Padimi en haar verantwoordelijken. De firma had als syndicus tal van appartementsgebouwen in beheer en zou minstens 356.000 euro van zesenveertig Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME) verduisterd hebben. De zaak wordt op 11 juni behandeld.

Het intussen failliete Padimi had zijn maatschappelijke zetel in Deurne, bij Antwerpen. De meeste gedupeerde VME’s komen dan ook uit Deurne, al zijn er ook enkele uit Brasschaat, Schoten, Stabroek en Kalmthout bij.

Het onderzoek was in 2014 van start gegaan, na verschillende klachten. Zo had een man ontdekt dat Padimi de gelden voor de brandverzekering van het appartementsgebouw waarin zijn moeder woonde, in eigen zak had gestoken. Ook andere VME’s bleken geld te missen: de ontvreemde sommen schommelden tussen 500 en 48.000 euro.

In 2012 werden het bedrijf en zijn zaakvoerders al eens veroordeeld, maar ze hadden hun praktijken gewoon voortgezet. Padimi bleek bovendien ook niet meer over een erkenning van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars te beschikken, maar liet het tegendeel wel uitschijnen in de beheersovereenkomsten en de briefwisseling die werden opgesteld. Hetzelfde gold voor de erkenning als accountant/belastingconsulent.

De firma en vijf personen staan terecht voor valsheid in geschrifte, verduistering, het onrechtmatig toe-eigenen van titels en criminele organisatie.