Yasmine Kherbache zet punt achter politieke carrière: “Zorg goed voor de stad en haar bewoners” PhT

26 november 2019

00u04 0 Antwerpen Het slotwoord in de Antwerpse gemeenteraad maandag was voor Yasmine Kherbache (sp.a). Haar politieke carrière zit erop, nu ze rechter wordt bij het Grondwettelijk Hof. Van haar fractie kreeg ze bloemen, burgemeester Bart De Wever (N-VA) verraste haar met een doos Antwerpse Handjes. “Ik wens jullie alle goeds toe. En zorg vooral goed voor de stad en haar bewoners”, zo gaf ze haar collega-raadsleden mee.

Kherbache zetelde bijna zeven jaar in de gemeenteraad. Het grootste deel daarvan bracht ze in de oppositie door. Toen sp.a eind 2018 toetrad tot de meerderheid met N-VA en Open Vld, werd ze geen schepen, maar fractieleidster. Die rol had ze al eens opgenomen van 2013 tot 2015. Kherbache ging in mei voluit voor een zitje in het federaal parlement.

Ze bedankte niet enkel haar collega’s. Ook het stadspersoneel kreeg lof toegezwaaid voor hun ‘toewijding en geduld’.

Kherbache is op haar 47ste de jongste rechter ooit bij het Grondwettelijk Hof. Ze is ook de eerste met een migratieachtergrond, maar deed deze maand afstand van haar tweede, Algerijnse nationaliteit.