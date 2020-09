Yan Vorogovskiy (Beerschot) scoort tweede keer op een rij op zijn mama’s verjaardag Kristof De Cnodder

15 september 2020

11u06 0 Antwerpen Het was een opvallend beeld tijdens Beerschot-Racing Genk van maandagavond. Beerschots linkerflankspeler Yan Vorogovskiy betrok zijn moeder bij het feestgedruis door haar te vermelden op een T-shirt. De mama van de 24-jarige Kazach bleek jarig. Zoonlief deed haar een 5-2 zege en een knappe goal cadeau.

Vorig seizoen maakte Yan Vorogovskiy één doelpunt, uitgerekend op 14 september, de verjaardag van zijn moeder. Exact een jaar na datum deed Vorogovskiy dat kunstje nog eens over. Als invaller tekende de Kazachse international tegen Racing Genk voor de 4-2. Het doelpunt – een schot uit de tweede lijn - sneed de Limburgers de benen af en deed Vorogovskiy helemaal uit de bol gaan.

De linkspoot rende naar de Beerschotbank om daar het T-shirt op te halen dat hij tijdens de opwarming had gedragen. Op dat truitje stond in paarse letters ‘mama’ te lezen. Er onder was ook nog een paars hartje getekend. Qua verjaardagscadeau voor moederlief kon dat zeker tellen. Een slordige zesduizend kilometer verderop zal er wel iemand door het dolle heen zijn geweest.

Interlands

Overigens was Vorogovskiy aan zijn feestavond dus begonnen als bankzitter. En dat terwijl hij in de vorige drie wedstrijden steeds titularis was. “Yan was nog niet helemaal gerecupereerd nadat hij twee Nations League matchen moest spelen met Kazachstan”, luidde de verklaring van trainer Hernan Losada. “Na die laatste wedstrijd was hij zestien uur onderweg om terug in België te geraken. In dat opzicht was het een goed moment om Jan Van den Bergh eens aan de aftrap te brengen.”

Voor de volledigheid: met Kazachstan won Vorogovskiy op Litouwen (0-2) en verloor hij van Wit-Rusland (1-2). De Beerschotter speelde telkens 90 minuten en zorgde in de laatste partij voor een assist.