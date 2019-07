XTC, hasj, coke en zelfs testosteron: Drugsteams beleven druk weekend Jan Aelberts

16u57 4 Antwerpen De drugsteams van de Antwerpse politie hebben een zwaar weekend achter de rug. Tijdens controles werden bakken drugs gevonden, van xtc en coke tot zelfs testosteron. Verschillende verdachten werden opgepakt.

Het drugsondersteuningsteam hield dit weekend ondermeer toezicht op een festival op Linkeroever. Daar liepen drie dealers tegen de lamp. Eén verdachte werd tegengehouden door een medewerker van de beveiliging. De man probeerde zijn drugs nog weg te gooien, maar werd door de politie gearresteerd. Bij een huiszoeking werden nog drugs en humane doping aangetroffen. Het drugsteam kon ook zelf nog twee deals vaststellen. In beide gevallen werd de drugs van de dealer in beslag genomen en leverden ook de huiszoekingen nog resultaten op. De drie verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

In totaal werden 36 xtc-pillen, 188 gram hasj, 2 flacons testosteron, 1.490 euro cash en gebruikershoeveelheden cocaïne, amfetamine en speed in beslag genomen. 42 Mensen kregen een onmiddelijke minnelijke schikking voorgeschoteld voor drugsbezit.

Ook op de Turnhoutsebaan werd een deal gespot. De verkoper bleek nog 95 gram hasj op zak te hebben. Hij wordt voorgeleid.

Daders geseind

Het wijkondersteuningsteam van de regio City merkte twee verdachte mannen op in de Pothoekstraat. Ze werden gevolgd tot aan de Schijnpoortweg, waar ze contact maakten met een derde man. De drie personen werden onderschept en gecontroleerd. De dealer bleek in het bezit van 57 eenheden cocaïne. De man wordt voorgeleid. In de loop van de avond merkte het team in de Gemeentestraat en de Lange Beeldekensstraat ook twee mannen op die geseind stonden met een bevel tot gevangenneming. Zij konden beiden gevat worden.

Tot slot kon ook het wijkondersteuningsteam van de regio West een dealer vatten. Zij hielden toezicht in de Terninckstraat en zagen hoe een man marihuana verkocht. De verdachte werd in de Kronenburgstraat onderschept en bleek in het bezit van marihuana en cash geld. Er werd met behulp van een drugshond een huiszoeking georganiseerd, met resultaat. In totaal werd 21,4 gram marihuana, 6,1 gram hasj en 330 euro in beslag genomen.