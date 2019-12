Wouter Van Besien (Groen) zoekt een nieuwe job, maar gunt zichzelf ook tijd: “Het doet me goed om eens wat afstand te nemen. Ik kan hard genieten van deze stad”

Antwerpen

In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in regio Antwerpen. In 2018 was Wouter Van Besien (Groen) nog kandidaat-burgemeester. Die droom verdampte. In mei dit jaar verloor de Borgerhoutenaar ook zijn Vlaamse parlementszetel. Tot maart krijgt hij een uittredingsvergoeding. Toch gunt Van Besien (48) zich de tijd om iets nieuws te vinden. “Binnen of buiten de politiek? Ik wéét het nog niet. Ik kan nu heel hard genieten van de stad. En de titel of de beker voor Antwerp: dat zou wel mooi zijn.”