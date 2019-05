Wouter Van Besien (Groen) is zitje in Vlaams parlement kwijt philippe truyts

26 mei 2019

Verrassing bij Groen: Antwerps kopstuk Wouter Van Besien verdwijnt uit het Vlaams parlement. Zijn ruim 8.000 voorkeurstemmen als lijstduwer volstonden niet om één van de vier zitjes te veroveren.

Van Besien leidde zijn partij in oktober naar een overwinning bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Maar de zee tussen N-VA en Groen bleef te diep voor deelname aan het stadsbestuur. Ondanks goede peilingen viel het resultaat nu tegen. Groen won een zetel in het Vlaams parlement, maar vooraf was op meer gehoopt. Dat kost Van Besien nu de kop.

Meyrem Almaci, Imade Annouri (beiden uit Antwerpen), Staf Pelckmans (Merksplas) en Tine Van den Brande (Mechelen) zijn wel verkozen.