Wouter Van Besien (Groen): “Ik ga nu job buiten de politiek zoeken” philippe truyts

27 mei 2019

17u09 0 Antwerpen Politiek is genadeloos. Vandaag ben je het onomstreden kopstuk, morgen sta je op de keien. Vraag het maar aan Wouter Van Besien (47). Hij verliest zijn zitje in het Vlaams parlement. “Achttien jaar lang heb ik de politiek langs alle kanten gezien. Wát ik nu juist ga doen, weet ik nog niet. Maar dat zal wel buiten de politiek zijn.”

Even terugspoelen naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Wouter Van Besien is dé grote uitdager van Bart De Wever (N-VA). Groen gaat fors vooruit, maar een coalitie zonder N-VA is niet mogelijk. Sp.a vindt de voorstellen van N-VA voldoende voor samenwerking, Groen niet. “Er zat niets in wat ons enthousiast kon maken”, zo kijkt Van Besien erop terug. “Vandaag stel ik vast dat de vele mensen die toen voor ons hebben gestemd, zijn gebleven. Spijt hoef ik dus niet te hebben.”

Lijstduwer

Van Besien verzamelde als lijstduwer zondag 8.286 voorkeurstemmen, een paar duizend te weinig om verkozen te geraken. “Als je zekerheid wil, moet je niet in de politiek stappen. De positie die ik had, was niet evident, de uitslag minder goed dan gehoopt. Uiteraard ben ik wel ontgoocheld. Maar het resultaat op stadsniveau sterkt me ook om door te gaan als fractieleider in de gemeenteraad.”

Wouter Van Besien was tussen 2009 en 2014 ook nationaal voorzitter van Groen en van 2006 tot 2010 districtsschepen in Borgerhout.