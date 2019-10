Wouter Bruyns van Antwerpse politie genomineerd als ‘woordvoerder van het jaar’ Jan Aelberts

29 oktober 2019

14u07 0 Antwerpen Woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns is genomineerd als ‘woordvoerder van het jaar’. Bruyns nam die taak in 2015 over van Fons Bastiaenssens die dat jaar met pensioen ging en zelf de titel kreeg. “Het is belangrijk dat de man in de straat begrijpt wat er gezegd wordt”, zegt Bruyns.

Samen met Willem Migom en Sven Lommaert is Bruyns sinds 2015 het gezicht van de Antwerpse politie, een job die hij sindsdien met veel liefde voor het vak en zijn collega’s uitvoert. “Ik ben niet zomaar woordvoerder geworden”, zegt Bruyns over zijn nominatie. “Ik werd woordvoerder van Politiezone Antwerpen. In de eerste plaats omdat ik enorm hard geloof in het werk van al die ‘blauwe’ collega’s. En eerlijk gezegd ook omdat ik zelf politieman wil zijn, maar daar misschien het lef of het geduld niet voor heb. Aan de andere kant vind ik het minstens zo belangrijk dat ik wie in Antwerpen woont of wie de stad bezoekt kan informeren in tijden van crisis of andere incidenten. Want ik voer niet het woord voor de pers, maar voor de bevolking.”

Het is belangrijk voor een woordvoerder om voor 200 procent achter de organisatie te staan. Anders ben je niet overtuigend of geloofwaardig Wouter Bruyns

Laagdrempelig

Bruyns nam de fakkel over van Fons Bastiaenssens. Hij ging in 2015 met pensioen en kreeg dat jaar zelf de titel van ‘woordvoerder van het jaar’. “Het is in mijn ogen belangrijk dat de man in de straat begrijpt wat er gezegd wordt, of wat er zich afspeelt in zijn omgeving”, zegt Bruyns. “Laagdrempelig zijn en toegankelijk. En als het kan doe ik dat met het nodige respect voor mijn collega’s op straat die het echte werk doen. Het is belangrijk voor een woordvoerder om voor 200 procent achter de organisatie te staan. Anders ben je niet overtuigend of geloofwaardig. En dan doe je er ook niet àlles voor, wat toch wel van een woordvoerder wordt verwacht.”

Wie het nieuws in Antwerpen volgt, ziet Bruyns dan ook geregeld opduiken in VTM Nieuws of in deze krant. “In ongeveer één op de twee zaken krijg je met mij te maken”, zegt Bruyns. “De explosie op de Paardenmarkt, de ingezakte stelling aan de Pelikaanstraat of de brand in de sauna van Ekeren zal ik niet snel vergeten. Dat zijn momenten dat we volop inzetten in correcte communicatie.”

Of Bruyns de titel ook daadwerkelijk krijgt, weten we op 14 november tijdens de nacht van de woordvoerder in Gent. Andere genomineerden zijn Thomas Baeken van Infrabel, Simon November van Test Aankoop, Barbara Van Speybroeck van bpost en Michiel Sallaets van Google Belgium.

