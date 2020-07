Wordt het Virunga, Vizazi of Vunga? Publiek mag mee beslissen over naam babygorilla Annelin Marien

07 juli 2020

15u26 0 Antwerpen Gisteren werd in een Facebook Live van ZOO Antwerpen bekend gemaakt dat de kleine babygorilla die op 24 juni het levenslicht zag in de ZOO Gisteren werd in een Facebook Live van ZOO Antwerpen bekend gemaakt dat de kleine babygorilla die op 24 juni het levenslicht zag in de ZOO een meisje is . Nu iedereen het geslacht van het jong weet, is het tijd voor de volgende stap: haar naam. Die laat ZOO Antwerpen beslissen door het publiek: er is keuze uit Virunga, Vizazi of Vunga.

De ZOO liet al weten dat 2020 het jaar is van de V, de eerste letter van de naam van de baby kennen we dus al. Nu de ZOO gisteren bekend maakte dat het kleintje een meisje is, kan het publiek haar naam mee kiezen via een poll op de Facebookpagina van de ZOO.

De verzorgers kozen alvast drie namen uit waartussen je kan kiezen. Virunga is de eerste optie: dat is een nationaal park in het oosten van de Democratische Republiek Congo, tegen de grens met Oeganda en Rwanda, tevens het leefgebied van de berggorilla. Je kan ook kiezen voor Vizazi, wat ‘generaties’ wil zeggen in het Swahili. Vunga is de laatste keuze, een plaats in Congo-Kinshasa. Stemmen kan tot zondag 12 juli, middernacht, door te klikken op de emoji van je favoriet.