Wordt het Utari of Umai? Kies mee de naam van pasgeboren babytapir Jan Aelberts

22 augustus 2019

11u46 0 Antwerpen Nu het geslacht van de jongste telg van de Antwerpse Zoo, een Maleise tapir, bekend is, kunnen de Facebookvolgers van de dierentuin stemmen op de naam van het jong. Ze hebben de keuze uit Utari en Umai.

Dat het een meisje is geworden, kon je gisteren al lezen. En nu het geslacht bekend is, is het tijd om het kind een naam te geven. De verzorgers van de Antwerpse Zoo beslisten over de shortlist, de definitieve keuze is aan de fans. Utari betekent ‘goedaardig persoon’, Umai dan weer 'godin’. Stemmen kan op de Facebookpagina van de Antwerpse Zoo tot en met zondag 25 augustus.

Het tapirkalfje werd na een zwangerschap van dertien maanden geboren in de nacht van vrijdag op zaterdag. Voor vader Baku is het zijn eerste jong.

De Maleise of Indische tapir is de grootste tapirsoort en heeft Aziatische roots. De dieren communiceren door op verschillende manieren naar elkaar te fluiten. Tapirs zorgen op hun eigen manier voor het groen in het regenwoud. Bij het eten van vruchten verteren ze niet alle zaden even goed. Die halfverteerde zaden komen er langs natuurlijke weg weer uit, waardoor ze op die plaats ontkiemen en een nieuwe plant vormen. De dieren vertoeven vaak bij waterplassen waar ze baden en waarin ze ook vluchten bij gevaar.