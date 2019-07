Woordkunstenaars van Word Wa(a)r kruisen de degens op Zomer van Antwerpen: “Publiek beslist wie wint: Hitler of Jezus” David Acke

24 juli 2019

09u46 0 Antwerpen Voor de 25ste editie van de Zomer van Antwerpen lanceerde de organisatie een open call. Artiesten, kunstenaars of iemand met een leuk project konden zich aanmelden. De dertig geselecteerden mogen de avonden van de Zomerfabriek invullen. Onder hen Word Wa(a)r. Poëtische ‘word battles’ tussen een driehoek en een cirkel, Jezus en Hitler of Antwerpen en Gent.

De naam van de groep licht al een tipje van de sluier van waar de twaalfkoppige bende van Word Wa(a)r zich mee bezighoudt. Al is oorlog voeren een net iets te drastische omschrijving maar met personages als Hitler is de verwarring te begrijpen. Neen, Word Wa(a)r is niet op geweld belust. Integendeel, de Antwerpenaren delen allemaal net een grote liefde: de Nederlandse taal. “Iedereen kent de dance battles waarin twee groepen of dansers het tegen elkaar opnemen en waarbij het publiek beslist wie er wint. Dat doen wij maar dan met teksten”, vertelt Pieter Cools (30).

Van de wijs brengen

Tijdens de repetitiesessies bedenken ze de battles tussen twee historische figuren, abstracte elementen, geometrische figuren of ideologieën. “Het mooie is dat gewoon alles kan. Zo hebben we een battle tussen een driehoek en een cirkel of vegan tegen vlees en Hitler tegen Jezus”, zegt Manu Moreau (38). “We proberen er wel voor te zorgen dat het geheel een mooie afwisseling is tussen zwaardere onderwerpen en hilarische momenten.” De teksten worden vooraf samen in groep geschreven tijdens repetitiesessies. Maar dat betekent niet dat elke voorstelling een voorgekauwd geheel is. “Helemaal niet zelfs. Tijdens onze shows gebeurt er altijd iets onverwacht. Het is en blijft een battle die je wil winnen. Door onverwacht uit de hoek te komen kan je je tegenstander even van de wijs brengen. Je zegt een zin anders of je geeft de tekst een andere klank. Het houdt ons als groep scherp en dat komt de voorstelling alleen maar ten goede.”

Thuismatch

Dat Word Wa(a)r nu op de Zomer van Antwerpen mag spelen is als een thuismatch voor de vrienden. “De Zomerfabriek is pure nostalgie voor ons. De meesten van ons hebben wel een verleden op deze plek en de meesten onder ons hebben elkaar daar ook leren kennen”, vertelt Pieter. “Op 16 november spelen we onze nieuwe show dus dit was voor ons meteen een uitgelezen kans om nieuw materiaal te proberen maar evengoed wat ouder materiaal nog eens boven te halen”, vult Manu aan.

Hoewel de poëten van Word Wa(a)r zowat alles al hebben gedaan staat er toch nog een battle op hun verlanglijst. En hoewel het een heel voor de hand liggende is, is het meteen ook de moeilijkste. “De oeroude battle tussen man en vrouw zou ik heel graag doen. Het is zowat mijn heilige graal”, zegt Pieter. “Maar het is zo moeilijk omdat je al snel in clichés vervalt en bovendien is het gegeven man en vrouw vandaag zeer ambigu. Het is een uitdaging die we zeker niet uit de weg willen gaan maar het moet er wel ‘boenk’ op zitten.”

Wie Word Wa(a)r aan het werk wil zien moet op 15 augustus om 20 uur in The Lounge zijn van de Zomerfabriek.