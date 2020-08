Woonzorgcentrum Hollebeek gaat 312 zonnepanelen installeren ADA

15u05 0 Antwerpen Naast de dagelijkse zorg voor kwetsbare (oudere) personen, wil GZA Zorg en Wonen ook naar de toekomst kijken en investeren in duurzaamheid. Voor de installatie van zonnepanelen op het woonzorgcentrum Hollebeek in Antwerpen gaan ze in zee met Zonnewind, een energiecoöperatie uit Zandhoven.

Met burgers als aandeelhouder streeft Zonnewind naar maximale energiebesparing en opwekking van hernieuwbare stroom. Op het dak van het gebouw van woonzorgcentrum Hollebeek zullen 312 zonnepanelen instaan voor een groene stroomproductie van 119.550 kWh per jaar, wat overeenkomt met een jaarlijkse CO2 reductie van maar liefst 40 ton. Deze investering in hernieuwbare energie levert meteen ook een flinke duit in het zakje op, waardoor het project reeds na 10 jaar kan afbetaald worden en GZA Zorg en Wonen eigenaar wordt van de zonnepanelen.

GZA Zorg en Wonen telt tien woonzorgcampussen in de brede Antwerpse regio en biedt zorg en een thuis aan een duizendtal ouderen. Zonnewind is een Zandhovense energiecoöperatie waarin burgers samenkomen om te investeren in energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. Ze doen dit om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen en de energieproductie voor een stuk in eigen handen te nemen.